На 257 гектарах размещено 57 ветроэнергетических установок. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

12 мая в Мурманской области запустили самый крупный за Полярным кругом ветропарк «Кольская ВЭС». В церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис и вице-премьер Александр Новак.

- Территория площадью в 257 гектаров с 57 ветроэнергетическими установками важна для Севера и как экологический проект с сокращением выбросов в атмосферу углекислого газа на 600 тысяч тонн, и как реализация одного из наших проектов развития, - сообщил Андрей Чибис.

Как сообщили в ПАО «ЭЛ5-Энерго», плановая выработка ВЭС составляет порядка 750 миллионов кВт-ч в год, что позволит предотвратить выбросы до 600 тысяч тонн СО2-экв. ежегодно. На ВЭС используется преимущественно российское оборудование.

Напомним: 1 декабря в промышленную эксплуатацию ввели первую очередь ветропарка. На территории в 257 га работает 57 турбин.

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