Река посреди дороги. На участке дороги в Щукозеро и на Североморск-3 обрушился грунт

Место размытия оградили. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В Мурманской области обрушился грунт на участке дороги между Североморском и Щукозеро. Место размытия оградили, движение перекрыто, на месте работают сотрудники ГИБДД.

- Попасть из Североморска в Щукозеро или Североморск-3 сейчас можно только через Серебрянскую дорогу, - пишет Telegram-канал Мурманск ДТП ЧП (18+).

Происшествие сняли на видео.

Напомним: в мае 2023 года в Мурманске на дорогу сошел оползень.

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