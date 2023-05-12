Восемь депутатов Мурманска проведут личный прием горожан

В Мурманске на следующей неделе восемь депутатов Совета депутатов города проведут личный прием северян. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске на следующей неделе восемь депутатов Совета депутатов города проведут личный прием северян.

График встреч опубликовал глава Мурманска Игорь Морарь.

15 мая, 13:00-15:00 - Ускова Ирина (5 округ). СОШ №5, кабинет директора (ул. Александрова, 32/2)

15 мая, 14:00-17:00 - Андреева Ирина (7 округ). Центр «Стратегия», ул. Капитана Маклакова,15.

15 мая, 16:00 - 18:00 - Мазилкина Ирина (3 округ). СОШ №11, кабинет директора (ул. Магомета Гаджиева, 6В). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 43-12-15

16 мая, 11:00-13:00 - Меркушова Елена (8 округ). Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (пр. Ленина, 88). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00

16 мая, 15:00-17:00 - Мостовой Леонид (11 округ). МАУП МП «Дом молодежи» (ул. Капитана Орликовой, 58)

17 мая, с 15:00 - Сысоев Андрей (14 округ). Совет депутатов города Мурманска (пр-т Ленина, 75). Необходима предварительная запись по тел.: 8 (8152) 45-64-64

17 мая, 16:00-17:00 - Савенков Андрей (12 округ). Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (пр. Ленина, 88). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00

19 мая, 15:00-16:00 - Коваленко Дмитрий (12 округ). Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (пр. Ленина, 88). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00.

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