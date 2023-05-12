В Мурманске прошла онлайн-консультация психолога для родителей детей с особенностями развития

Мероприятие прошло в рамках проекта «Точка опоры», поддержанного фондом Президентских грантов. Фото: скриншот видео/Социальный центр-SOS Мурманск

10 мая педагог-психолог Социального центра-SOS Мурманск Лариса Боброва провела онлайн-консультацию на тему «Поговорим о дисциплине» для родителей, воспитывающих детей с особенными возможностями здоровья.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Точка опоры», поддержанного фондом Президентских грантов. Более 20 родителей из Мурманской области участвовали в онлайн-консультации.

На встрече Лариса Боброва рассказала о понятиях «дисциплина» и «наказание», познакомила с эффективными методами дисциплинарного воздействия.

Родителям важно знать о конкретных шагах при обучении детей дисциплине и понимать, как взаимодействовать в определенном возрастном диапазоне, ведь это сложный и долговременный процесс.

Лариса Боброва акцентировала внимание на важности командной работы, так как порой родителям трудно справиться с поведением детей и помощь психолога, специалиста по социальной работе поможет снять напряжение в семье.

В конце встречи слушатели поделились своим мнением о проведенном мероприятии, они убеждены, что консультации психолога способны максимально облегчить жизнь взрослым, которым трудно наладить контакт с ребенком, а также такая форма взаимодействия способствует получению информации родителями из удаленных уголков Мурманской области.

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