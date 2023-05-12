Ледокол «Капитан Драницын» вернулся в Мурманск спустя четыре месяца навигации по Севморпути

После прохождения регламентных ремонтных работ ледокол будет снова готов к работе. Фото: www.rosmorport.ru/

В Мурманск после завершения навигации по Северному морскому пути вернулся ледокол «Капитан Драницын». В своем путешествии он провел больше четырех месяцев.

- С 1 декабря по 11 апреля ледокол обеспечивал проводку судов в западной части Северного морского пути в Карском море, включая Енисейский залив, а также в Горле Белого моря, - сообщает Росморпорт.

За время работы ледокол сопроводил во льдах 25 судов, преодолев более 9 тысяч морских миль.

После прохождения регламентных ремонтных работ ледокол будет снова готов к работе.

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