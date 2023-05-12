В Мурманске машину закидали грязью за парковку во дворе

Спустя два часа водитель обнаружила, что ее машина в грязи. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске продолжаются феодальные «войны» за парковочные места. Так, водитель оставила свое авто на пустой парковке у дома на проспекте Героев-североморцев, 19, через дорогу напротив подъезда. Спустя два часа она обнаружила, что кому-то это очень не понравилось.
- Когда вышла к машине, она была в грязи: на капоте, на лобовом, на крыше и вся пассажирская сторона. Кто-то намеренно закидал ее грязью, буксовали специально. Там не застрять никак, при всем желании. На телефоне было два пропущенных. Когда перезвонила, мужчина сказал, что он номером ошибся, аж два раза, - написала женщина в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
По словам северянки, феодальные войны за эти места там идут постоянно.
Напомним: у «Алеши» в Мурманске ограничат движение и парковку машин.
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