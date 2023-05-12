У «Алеши» в Мурманске ограничат движение и парковку машин

На подъезде к "Алеше" ограничат движение. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Водителей в Мурманске предупреждают о временных неудобствах в районе мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Здесь более чем на сутки запретят проезд и парковку.

- С 00.00 12 мая до 16.00 13 мая планируется ввести временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, - сообщили в администрации Мурманска.

Водителям нельзя будет попасть на проезд к «Алеше».

Напомним: 11 и 12 мая в Мурманской области перекроют движение на автоподъезде к Североморску. От дома №114 на проспекте Героев-североморцев до 20 километра с 10.00 до 12.00 проезд будет запрещен.

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