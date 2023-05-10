11 и 12 мая перекроют автоподъезд к Североморску

Мурманчане не смогут проехать по автодороге из-за взрывных работ
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
11 и 12 мая в Мурманской области перекроют движение на автоподъезде к Североморску. От дома №114 на проспекте Героев-североморцев до 20 километра с 10.00 до 12.00 проезд будет запрещен.
- Мурманчане не смогут проехать по автодороге из-за взрывных работ, продолжительность которых составит не более 30 минут, - сообщает министерство транспорта Мурманской области.
Водителям стоит заранее планировать маршрут.
Напомним: на улицах Мурманска начался сезон ремонта дорог, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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