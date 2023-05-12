Житель Мурманска устроил дебош в областной больнице

В отношении мурманчанина проводится проверка. Фото: Управление Росгвардии по МО

В Мурманске задержали мужчину, который вел себя неадекватно в отделении областной больницы на улице Павлова. Тревожный сигнал поступил росгвардейцам из приемного покоя.

- Сотрудники вневедомственной охраны выяснили у медработников, что в больницу пришел молодой человек, который вел себя вызывающе. Он ругался матом, оскорблял персонал, на замечания не реагировал и уходить не собирался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

По заявлению медицинской сестры 32-летнего дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мурманчанина проводится проверка.

Напомним: охранник гипермаркета в Мурманске за полгода 10 раз обворовал магазин.

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