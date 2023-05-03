Охранник гипермаркета в Мурманске за полгода 10 раз обворовал магазин

Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске задержали охранника, который работал в гипермаркете на улице Баумана и постоянно воровал оттуда продукты.

Выяснилось, что 51-летний мурманчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, на протяжении полугода похищал товары из магазина.

- Мужчина, не расплатившись, брал себе продукты и алкоголь на суммы в среднем от 3,5 до 4 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Нарушителя нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения торговых залов. Всего северянин совершил 10 краж, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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