Со дня создания ТОР «Столица Арктики» исполнилось три года

Тор "Столица Арктики" появилась 12 мая 2020 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

12 мая 2020 года было подписано постановление Правительства РФ о создании территории опережающего развития «Столица Арктики».

Спустя три года в ее состав входят девять резидентов, общий объем заявленных инвестиций составляет 164,8 миллиарда рублей, будет создано 5230 рабочих мест. Участие в ТОР дает определенные преференции для ведения проектов в Арктической зоне РФ - Мурманске, Кольском районе и ЗАТО Видяево.

- По итогам первого квартала 2023 года резиденты ТОР в Мурманской области отчитались о создании 2 689 рабочих мест и инвестициях более 153 миллиардов рублей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: региональное отделение Торгово-промышленной палаты в Мурманской области возглавит министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru