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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:03

В Кольском районе Hyundai упал в водоем, пострадали два человека

На месте происшествия работали спасатели
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 12 мая в Кольском районе, на 1368-м километре автодороги Р-21 «Кола», произошло серьезное ДТП. Водитель Hyundai Solaris съехал с дороги в водоем.

- Пострадали два человека, - уточнили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали спасатели, которые помогли вытащить пострадавших из машины, обеспечивали безопасность.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним: в Мурманске на парковке машина сбила юного велосипедиста. Ребенок не успел затормозить.

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