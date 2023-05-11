В Мурманске на парковке машина сбила юного велосипедиста

Днем 8 мая в Мурманске произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Днем 8 мая в Мурманске произошло ДТП с участием юного велосипедиста, который не успел затормозить перед едущей машиной.

- В 15.10 в районе дома 40 на улице Лобова на парковке водитель Mitsubishi допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний обслужен амбулаторно, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: 9 мая на Подгорной улице в Мурманске произошло ДТП с участием двух машин, обе были с госномерами не Мурманской области.

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