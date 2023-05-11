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НовостиОбщество11 мая 2023 14:52

Железнодорожный мост через реку Тулому оказался сложнее по строительству, чем Крымский

Опоры сооружения уходят на глубину до 100 метров
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Железнодорожный мост через Тулому достроят до конца 2023 года.

Железнодорожный мост через Тулому достроят до конца 2023 года.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2014 году началось строительство железнодорожного моста через реку Тулома, который соединит станции Выходной, Мурмаши 2 и Лавна. Сдать проект планировали в 2019 году, однако по ряду причин срок сдвинули на 2023 год. Пропускная способность моста составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.

29 апреля с применением высочайших технологий была выполнена работа по подъему очередного пролета.

- Похожий мост мы вряд ли где-то увидим, он сложнее, чем Крымский. Опоры очень тяжелые, и отдача была до 100 метров (опоры уходят на глубину до 100 метров. - Ред.). Думали, до 40-60 метров будет. Тяжело было возводить дамбу, потому надо будет ее разбирать, - рассказал заместитель генерального директора по перспективным проектам «Ямалтрансстрой» Глеб Моногаров.

Завершить строительство моста планируют к концу 2023 года.

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