Железнодорожный мост через реку Тулому оказался сложнее по строительству, чем Крымский

Железнодорожный мост через Тулому достроят до конца 2023 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2014 году началось строительство железнодорожного моста через реку Тулома, который соединит станции Выходной, Мурмаши 2 и Лавна. Сдать проект планировали в 2019 году, однако по ряду причин срок сдвинули на 2023 год. Пропускная способность моста составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.

29 апреля с применением высочайших технологий была выполнена работа по подъему очередного пролета.

- Похожий мост мы вряд ли где-то увидим, он сложнее, чем Крымский. Опоры очень тяжелые, и отдача была до 100 метров (опоры уходят на глубину до 100 метров. - Ред.). Думали, до 40-60 метров будет. Тяжело было возводить дамбу, потому надо будет ее разбирать, - рассказал заместитель генерального директора по перспективным проектам «Ямалтрансстрой» Глеб Моногаров.

Завершить строительство моста планируют к концу 2023 года.

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