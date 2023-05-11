Андрей Чибис: Высокотехнологичные строители будут востребованы в Мурманской области минимум 10-15 лет

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис акцентировал внимание участников на востребованности «технарей» в Заполярье. Фото: Иван МАКЕЕВ

11 мая состоялся профориентационный тур для школьников и студентов по площадкам резидентов ТОР «Столица Арктики».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис акцентировал внимание участников на востребованности «технарей» в Заполярье.

— В Мурманской области сложился дефицит высокотехнологичных строителей. У нас активизировалось жилищное строительство, активно идет промышленное. Сварщик получает от 120 тысяч рублей. Строители и инженеры будут нужны в регионе еще минимум 10-15 лет, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-марта 2023 года. Так, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 87499 рублей.

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