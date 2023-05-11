Экс-сотрудника мурманского университета ждет суд за семь взяток на 1,9 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске будут судить бывшего сотрудника одного из местных вузов. Мужчина получил семь взяток от представителя коммерческой организации, его обвиняют по части 5 и 6 ст. 290 УК РФ.

Так, с марта 2019 года по май 2022 года северянин, занимая руководящую должность в образовательном учреждении и выполняя функции административно-хозяйственного обеспечения, получил от представителя коммерческой организации в качестве взяток 1,9 миллиона рублей.

- За вознаграждение экс-сотрудник должен был обеспечить исполнение договора на оказание услуг по уборке организацией помещений вуза, а также за общее покровительство в ходе его исполнения, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Свою вину в получении взяток мужчина не признал, от дачи показаний отказался. На его имущество наложили арест на сумму 3,3 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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