Половина жителей Мурманской области будет получать заплату выше 100 тысяч рублей через 6 лет

Больше всего лет для получения зарплаты в 100 тысяч рублей потребуется в Ингушетии и Чечне. Фото: Даниил ОПАРИН

«РИА Новости» составили рейтинг российских регионов по динамике зарплат. Так, Мурманская область попала в десятку топа, разместившись на шестой строчке.

Согласно исследованию, через 6,3 года половина жителей Заполярья будет получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Быстрее всего через эту отметку в зарплате перейдут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Магадана и Чукотки.

При этом в трех регионах (Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Мурманская области) для достижения зарплаты в 100 тысяч рублей у 75% работников потребуется менее 10 лет.

Больше всего лет для получения зарплаты в 100 тысяч рублей потребуется в Ингушетии и Чечне.

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