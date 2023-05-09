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НовостиПроисшествия9 мая 2023 15:21

Спасатели продолжают поиск людей, которые могли провалиться под лед Верхнетуломского водохранилища

Ранее на берегу нашли тело подростка
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Спасатели продолжают изучать окрестности Верхнетуломского водохранилища.

Спасатели продолжают изучать окрестности Верхнетуломского водохранилища.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 мая на берегу Верхнетуломского водохранилища нашли тело жительницы Мурманска 2006 года рождения. По предварительной версии, она каталась на снегоходе, который ушел под лед водохранилища.

- В настоящее время спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России продолжают работать на месте происшествия и обследовать территорию, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Следком проводит проверку по факту случившегося.

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