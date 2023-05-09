Спасатели продолжают поиск людей, которые могли провалиться под лед Верхнетуломского водохранилища

Спасатели продолжают изучать окрестности Верхнетуломского водохранилища. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 мая на берегу Верхнетуломского водохранилища нашли тело жительницы Мурманска 2006 года рождения. По предварительной версии, она каталась на снегоходе, который ушел под лед водохранилища.

- В настоящее время спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России продолжают работать на месте происшествия и обследовать территорию, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Следком проводит проверку по факту случившегося.

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