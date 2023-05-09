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НовостиПроисшествия9 мая 2023 12:34

На Верхнетуломском водохранилище под лед ушел снегоход, погибла подросток

Тело нашли на берегу
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Снегоход ушел под лед Верхнетуломского водохранилища.

Снегоход ушел под лед Верхнетуломского водохранилища.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Верхнетуломском водохранилище в Мурманской области произошла трагедия: под лед ушел снегоход, погибла подросток из Мурманска, которая каталась на транспорте.

- 9 мая на берегу водохранилища обнаружили труп несовершеннолетней девочки 2006 года рождения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как уточнили в СУ Следственного комитета региона, про факту трагедии проводится доследственная проверка.

На данный момент не уточняется, пропали ли во время ЧП другие люди.

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