На Верхнетуломском водохранилище под лед ушел снегоход, погибла подросток

Снегоход ушел под лед Верхнетуломского водохранилища. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Верхнетуломском водохранилище в Мурманской области произошла трагедия: под лед ушел снегоход, погибла подросток из Мурманска, которая каталась на транспорте.

- 9 мая на берегу водохранилища обнаружили труп несовершеннолетней девочки 2006 года рождения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как уточнили в СУ Следственного комитета региона, про факту трагедии проводится доследственная проверка.

На данный момент не уточняется, пропали ли во время ЧП другие люди.

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