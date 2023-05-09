На Верхнетуломском водохранилище под лед ушел снегоход, погибла подросток

Снегоход ушел под лед Верхнетуломского водохранилища.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Верхнетуломском водохранилище в Мурманской области произошла трагедия: под лед ушел снегоход, погибла подросток из Мурманска, которая каталась на транспорте.
- 9 мая на берегу водохранилища обнаружили труп несовершеннолетней девочки 2006 года рождения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Как уточнили в СУ Следственного комитета региона, про факту трагедии проводится доследственная проверка.
На данный момент не уточняется, пропали ли во время ЧП другие люди.
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