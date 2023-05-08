При пожаре на железнодорожной станции Пулозеро погиб человек

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

На железнодорожной станции Пулозеро около 14.00 7 мая произошел серьезный пожар, который унес жизнь одного человека. Загорелось жилое одноэтажное деревянное строение.

Возгорание удалось полностью ликвидировать спустя больше суток - 8 мая в 17.30.

- Строение площадью 240 квадратных метров полностью уничтожено огнем. Погиб один человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

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