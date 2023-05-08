«Съели месячный запас корма и миндаля». Еноты устроили погром в тайм-кафе Мурманска

Животных осмотрел ветеринар - все здоровы, только объелись. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мурманском тайм-кафе еноты устроили «веселье» для своих владельцев. Так, пять зверьков сбежали из вольера, сломав замок, и нашкодили, как только могли. Как итог - съеден месячный запас корма и миндаля, разорваны бумажные полотенца для уборки и погрызены упаковки с перчатками.

По словам управляющей заведения Валерии, раньше хвостатые ни разу не сбегали, а после их выходки была установлена дополнительная щеколда.

- Судя по видео и состоянию замка - один енот встал на табуретку и ковырял механизм, а второй снизу толкал дверь. Наша вина, что мы забыли закрыть подсобное помещение. Ущерб составил около 15 тысяч рублей, но самое главное, что все целы и здоровы, - поделилась Валерия с «КП»-Мурманск».

Животных осмотрел ветеринар - все здоровы, только объелись.

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