Изъятые у туристов в аэропорту камни вернут на пляж «Яйца дракона» в Териберке

Вывозить камни с пляжа "Яйца дракона" в Териберке запрещено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Камни с пляжа «Яйца дракона» в Териберке один из самых популярных сувениров у туристов. Но так как пляж входит в состав природного парка «Териберка», то забирать оттуда какие-либо объекты запрещено.

Камни десятками изымают у пассажиров в аэропорту «Мурманск». 7 мая состоится акция по возвращению окатышей, которые обнаружились в сумках и чемоданах туристов, на пляж.

К слову, за такие сувениры из Териберки грозит штраф.

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