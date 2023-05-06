На полуострове Рыбачий установят памятник первому исследовательскому судну СССР «Персей»

Останки судна "Персей" нашли у полуострова Рыбачий.
Фото: Олег ФИЛОНОК
У южного побережья полуострова Рыбачий во время совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружили останки первого исследовательского судна СССР «Персей».
- Легендарное судно, 100-летний юбилей которого специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отметили в 2022 году, было обнаружено специалистами гидрографической службы Северного флота при выполнении съемки рельефа дна. Этим летом в губе Эйна представителями ВНИРО планируется установка памятника судну, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Напомним: в конце апреля в Мурманской области провели операцию по подъему «Аэрокобры» со дна Кольского залива вблизи Североморска.
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