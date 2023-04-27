Со 100-метровой глубины Кольского залива подняли «Аэрокобру» времен Великой Отечественной войны

Обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны случайно. Фото: Пресс-служба Северного флота

В конце апреля в Мурманской области провели операцию по подъему «Аэрокобры» со дна Кольского залива вблизи Североморска.

Обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны случайно. В 2021 году компания «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» проводила изучение дна залива для постановки плавучей погружной буксируемой установки «Северное сияние». Тогда исследования показали, что под водой на глубине примерно в 100 метров находится некий объект. напоминающий очертаниями истребитель.

За эту информацию взялись представители Северного флота, которые уже третий год подряд совместно с Русским географическим обществом проводят комплексную экспедицию «Помни войну». Ее участники изучают Баренцево и Белое моря, в том числе и Кольский залив, в поисках судов, погибших в военные годы.

Обнаруженный объект уже в 2022 году обследовали специалисты Северного флота и ООО «Фертоинг». Выяснилось, что это истребитель лейтенанта М.С. Васина 2-й эскадрильи 255 полка авиации Северного флота. 27 июня 1944 года из-за отказа мотора он совершил вынужденную посадку на поверхность залива при подлете к аэродрому Ваенга.

- К сожалению, агрессивная среда за долгие годы крайне негативно сказалась на сохранности обнаруженной «Аэрокобры». В дальнейшем, в качестве музейных экспонатов будет использовано относительно небольшое количество деталей, в частности - винт самолета, пулеметы и пушка. Было принято решение о подъеме самолета для использования в качестве донора для ранее поднятой «Аэрокобры» со Щукозера (ее восстановление производится в Музее военно-воздушных сил Северного флота). Решение о подъеме принималось с учетом того, что самолет не является воинским захоронением, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Специалисты отмечают, что из-за глубины и хрупкости крылатой машины, которая пролежала в морской воде 79 лет, операция по подъему была сложной. Но с ней успешно справились.

Как и зачем в Баренцевом море ищут могилы судов и самолетов времен войны, читайте в материале «КП».

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