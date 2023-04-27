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Общество27 апреля 2023 11:15

Со 100-метровой глубины Кольского залива подняли «Аэрокобру» времен Великой Отечественной войны

Истребитель лейтенанта Васина совершил вынужденную посадку 27 июня 1944 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны случайно. Фото: Пресс-служба Северного флота

Обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны случайно. Фото: Пресс-служба Северного флота

В конце апреля в Мурманской области провели операцию по подъему «Аэрокобры» со дна Кольского залива вблизи Североморска.

Обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны случайно. В 2021 году компания «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» проводила изучение дна залива для постановки плавучей погружной буксируемой установки «Северное сияние». Тогда исследования показали, что под водой на глубине примерно в 100 метров находится некий объект. напоминающий очертаниями истребитель.

За эту информацию взялись представители Северного флота, которые уже третий год подряд совместно с Русским географическим обществом проводят комплексную экспедицию «Помни войну». Ее участники изучают Баренцево и Белое моря, в том числе и Кольский залив, в поисках судов, погибших в военные годы.

Обнаруженный объект уже в 2022 году обследовали специалисты Северного флота и ООО «Фертоинг». Выяснилось, что это истребитель лейтенанта М.С. Васина 2-й эскадрильи 255 полка авиации Северного флота. 27 июня 1944 года из-за отказа мотора он совершил вынужденную посадку на поверхность залива при подлете к аэродрому Ваенга.

- К сожалению, агрессивная среда за долгие годы крайне негативно сказалась на сохранности обнаруженной «Аэрокобры». В дальнейшем, в качестве музейных экспонатов будет использовано относительно небольшое количество деталей, в частности - винт самолета, пулеметы и пушка. Было принято решение о подъеме самолета для использования в качестве донора для ранее поднятой «Аэрокобры» со Щукозера (ее восстановление производится в Музее военно-воздушных сил Северного флота). Решение о подъеме принималось с учетом того, что самолет не является воинским захоронением, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Специалисты отмечают, что из-за глубины и хрупкости крылатой машины, которая пролежала в морской воде 79 лет, операция по подъему была сложной. Но с ней успешно справились.

Как и зачем в Баренцевом море ищут могилы судов и самолетов времен войны, читайте в материале «КП».

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