Дорогу на Териберку открывают спустя сутки после метели

Трассу перекрывали из-за метели. Фото: Олег ФИЛОНОК

Спустя сутки дорога на Териберку вновь открыта. Трассу перекрывали из-за метели, видимость была нулевая.

- 5 мая с 14.00 открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 по 136+570 километры и автоподъезд к селу Териберка с 0 по 38+260 километры), - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: в Мурманске на несколько месяцев ограничат движение транспорта по двум дорогам.

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