Жители Мурманска могут выбрать дворы для проведения ямочного ремонта

Дворы, за которые никто не проголосовал, в перечень по ямочному ремонту включены не будут.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
На портале «Наш Север» началось онлайн-голосование за дворы, где планируется провести ямочный ремонт. Предложения по дворовым территориям вносились управляющими компаниями, ТСЖ и ТСН.
Жителей Мурманска приглашают проголосовать за родной двор. Поучаствовать может каждый мурманчанин старше 16 лет.
- Результаты онлайн-голосования будут опубликованы на сайте администрации Мурманска. Голосование завершится 19 мая, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.
Дворы, за которые никто не проголосовал, в перечень по ямочному ремонту включены не будут.
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