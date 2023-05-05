Жители Мурманска могут выбрать дворы для проведения ямочного ремонта

Дворы, за которые никто не проголосовал, в перечень по ямочному ремонту включены не будут. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На портале «Наш Север» началось онлайн-голосование за дворы, где планируется провести ямочный ремонт. Предложения по дворовым территориям вносились управляющими компаниями, ТСЖ и ТСН.

Жителей Мурманска приглашают проголосовать за родной двор. Поучаствовать может каждый мурманчанин старше 16 лет.

- Результаты онлайн-голосования будут опубликованы на сайте администрации Мурманска. Голосование завершится 19 мая, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Дворы, за которые никто не проголосовал, в перечень по ямочному ремонту включены не будут.

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