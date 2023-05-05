В Мурманске мужчина пытался вынести 8 килограммов мяса из магазина

Злоумышленников задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Росгвардию по Мурманской области поступил сигнал тревоги из гипермаркета на улице Радищева в Мурманске. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что причиной вызова стал 34-летний мурманчанин.

- Мужчина намеревался пронести мимо кассы мясную продукцию весом 8 килограммов на сумму более 2000 рублей без оплаты, - сообщили в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области.

Сутками ранее 26-летний мурманчанин пытался вынести из гипермаркета на Шевченко алкоголь стоимостью более 3500. Злоумышленников задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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