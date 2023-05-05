Проснулись или нет? Жители Мурманской области заметили змей

Северяне сообщают о замеченных в лесах змеях. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманской области к концу весны начали выходить из спячки медведи - их следы видели у Дальних Зеленцов и под Апатитами. И похоже, что проснулись не только косолапые, но и пресмыкающиеся.

Так, в паблике «Мурманск» (18+) северяне сообщают о замеченных в лесах змеях.

В Кандалакшском природном заповеднике «КП»-Мурманск» сообщили, что на заповедных территориях змей пока что не видели.

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