С октября 2022 года в Мурманской области ищут пропавшего жителя Мончегорска

С 30 октября 2022 года Евгений Степанов перестал выходить на связь с родными. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области уже полгода ищут пропавшего 37-летнего Евгения Степанова. С 30 октября 2022 года он перестал выходить на связь с родными.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные джинсы, темные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию или в поисковый отряд «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.

Напомним: в Мурманской области ищут жителя Ловозера Андрея Юлина, 1965 года рождения, который уехал на квадроцикле в рыбацкий домик в губе Травяной на озере Ловозеро и пропал. Местонахождение мужчины не известно с конца апреля.

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