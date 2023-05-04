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НовостиОбщество4 мая 2023 11:22

Ни зги не видно. Состояние дороги на Териберку сняли на видео

Занесенную весенним снегом дорогу на Териберку сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Накануне вечером дорожники сняли на видео состояние пути.

Накануне вечером дорожники сняли на видео состояние пути.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С утра 4 мая дорога на Териберку закрыта по погодным условиям. Накануне вечером дорожники сняли на видео состояние пути - кругом белым бело, бушует метель, ничего не видно.

- Видимости нет, будьте осторожнее! Техника работает, - написали в группе «Дорожники Териберки».

Напомним: в конце марта на дороге в поморское село из-за метели застряли 40 машин.

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