Ни зги не видно. Состояние дороги на Териберку сняли на видео

Накануне вечером дорожники сняли на видео состояние пути. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С утра 4 мая дорога на Териберку закрыта по погодным условиям. Накануне вечером дорожники сняли на видео состояние пути - кругом белым бело, бушует метель, ничего не видно.

- Видимости нет, будьте осторожнее! Техника работает, - написали в группе «Дорожники Териберки».

Напомним: в конце марта на дороге в поморское село из-за метели застряли 40 машин.

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