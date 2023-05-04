Трое жителей Мурманской области с начала весны пострадали от укусов клещей

Северяне пострадали от клещей во время поездок в другие регионы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С началом весны в разных регионах страны активизировались клещи. В Мурманской области этих паукообразных нет, но при этом северяне страдают от их укусов в других уголках страны.

- С марта 2023 года в медицинские организации Мурманской области по поводу присасывания клещей обратились три человека. Всем оказана медицинская помощь. Все случаи завозные, укусы произошли на территориях Республики Карелии, Краснодарского края, Смоленской области, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Напомним: северяне стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, с 24 по 30 апреля заболеваемость снизилась, причем во всех возрастных категориях.

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