Из горящей квартиры на улице Орликовой в Мурманске спасли четырех человек

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске утром 3 мая случился пожар в квартире дома на улице Орликовой, 31. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, один из которых пострадал.

- В результате происшествия сгорели постельные принадлежности в ванной комнате. Кухня, коридор и комнаты закопчены на площади 25 квадратных метров, - сообщили в МЧС региона.

Пожар потушили в 08.35. На месте происшествия работало два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 4 единицы техники.

Причина случившегося устанавливается.

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