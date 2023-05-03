В 2023 году в Мурманской области отремонтируют 900 тысяч квадратных метров дорог

Всего за прошедшие четыре года в регионе обновили 4,6 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области запланированы масштабные дорожные работы на 2023 год. Так, будет отремонтировано свыше 900 тысяч квадратных метров дорог, о чем на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и регионального плана «На Севере – жить», - отметили в правительстве региона.

Всего за прошедшие четыре года в регионе обновили 4,6 миллиона квадратных метров дорожного полотна.

Напомним: водителей в Мурманской области предупреждают о перекрытии дороги Заполярный – Сальмиярви с 0 по 23 километры. Действовать оно будет 7 мая с 10.30 до 13.00.

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