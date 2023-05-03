Средний доход депутатов Мурманской областной Думы за год составил 3,8 миллиона рублей

Информация о доходах каждого депутата больше не предоставляется. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2023 году Мурманская областная Дума впервые опубликовала сведения о доходах парламентариев в обобщенном виде.

Ранее по каждому депутату приводились данные о зарплате, имуществе, в том числе земельных участках, квартирах и машинах. Теперь же в документах нет такой конкретики.

Известно, что средний доход депутатов за 2022 год составил 3,785 миллиона рублей. 11 народных избранников работают без отрыва от основной работы.

Напомним: в Мурманской области на 6% за год выросло число жителей, недовольных своей зарплатой. Уровень дохода устраивает только 33% опрошенных северян.

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