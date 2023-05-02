Общественный транспорт Мурманска на майские праздники изменит расписание движения

9 мая троллейбусы № 3, 4, 6 и автобусы № 18, 33Р, 3Т, 4Т будут курсировать по специальному расписанию. Фото: citymurmansk.ru

В Мурманске изменится расписание движения общественного транспорта в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы. Как сообщает АО «Электротранспорт», 6 мая троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию «Суббота», 7 и 8 мая — по расписанию «Воскресенье».

9 мая троллейбусы № 3, 4, 6 и автобусы № 18, 33Р, 3Т, 4Т будут курсировать по специальному расписанию, с которым можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Автобусы № 1 и 5 будут ходить по ул. Академика Книповича — Восточный микрорайон — ул. Карла Маркса в обоих направлениях. Автобус № 10А будет работать через Восточный микрорайон в обоих направлениях.

Автобусы № 11, 25, 29 возобновят работу 10 мая.

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