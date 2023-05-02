Ветераны и дети войны смогут бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта «Мурманск»

При регистрации на рейс нужно предоставить удостоверение, подтверждающее статус пассажира.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В честь празднования Дня Победы аэропорт «Мурманск» дает возможность ветеранам получить бесплатное обслуживание в VIP-зале воздушной гавани. Таким образом сотрудники отдают дань уважения ветеранам и выражают благодарность за их подвиг.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, такая мера будет доступна со 2 по 15 мая ветеранам и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и детям войны.
Также право бесплатного прохода через зал повышенной комфортности предоставляется одному сопровождающему. При регистрации на рейс нужно предоставить удостоверение, подтверждающее статус пассажира.
Напомним: по традиции, ко Дню Победы на морском вокзале в Мурманске встанут корабли, которые будут открыты для посещения.
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