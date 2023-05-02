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НовостиОбщество2 мая 2023 11:34

Ветераны и дети войны смогут бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта «Мурманск»

Также право бесплатного прохода через зал повышенной комфортности предоставляется сопровождающему
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
При регистрации на рейс нужно предоставить удостоверение, подтверждающее статус пассажира.

При регистрации на рейс нужно предоставить удостоверение, подтверждающее статус пассажира.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В честь празднования Дня Победы аэропорт «Мурманск» дает возможность ветеранам получить бесплатное обслуживание в VIP-зале воздушной гавани. Таким образом сотрудники отдают дань уважения ветеранам и выражают благодарность за их подвиг.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, такая мера будет доступна со 2 по 15 мая ветеранам и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и детям войны.

Также право бесплатного прохода через зал повышенной комфортности предоставляется одному сопровождающему. При регистрации на рейс нужно предоставить удостоверение, подтверждающее статус пассажира.

Напомним: по традиции, ко Дню Победы на морском вокзале в Мурманске встанут корабли, которые будут открыты для посещения.

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