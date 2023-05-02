Житель Мончегорска заплатил 54 тысячи рублей за превышение скорости

Всего мончегорцу пришлось заплатить 42 тысячи рублей и сервисный сбор — еще 12 тысяч.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Житель Мончегорска двенадцать раз попал на камеры фотофиксации, потому что превысил разрешенную скорость, за что получил столько же штрафов на общую сумму в 6 тысяч рублей.
Казалось бы ничего страшного, однако мужчина не оплатил их вовремя. В результате мировой суд назначил еще двенадцать штрафов, уже на 12 тысяч рублей, за неуплату штрафов за нарушение ПДД. Но и их мончегорец не оплатил.
Поэтому суд назначил еще одно наказание по той же статье на 24 тысячи рублей.
- Можно было бы вообще избежать неприятных последствий, если бы мужчина вовремя заплатил 6 тысяч рублей штрафов, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.
Всего мончегорцу пришлось заплатить 42 тысячи рублей и сервисный сбор — еще 12 тысяч. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
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