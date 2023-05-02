Из Апатитов в Кировск и обратно начал курсировать бесплатный медицинский шаттл

Пациенты смогут бесплатно добраться до медучреждений. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области со 2 мая начал курсировать бесплатный медицинский шаттл по маршруту «Апатиты - Кировск - Апатиты». Пациенты смогут бесплатно добраться до медучреждений, сообщает минтранс региона.

Рейсы будут выполняться ежедневно по рабочим дням. Первый рейс из Апатитов (ул. Бредова д. 18) - в 07.30, последний рейс из Кировска (ул. Ленина д. 28) в 18.30.

Пассажиры могут воспользоваться таким транспортом при наличии направления выданного лечебным учреждением на текущую дату предоставления услуги с печатью медучреждения.

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