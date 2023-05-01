В Мурманске кидающихся камнями в машины подростков сняли на видео

В машину прилетел камень, который кинул подросток. Фото: t.me/murmansk_chp

Опасные развлечения подростков в Мурманске записал видеорегистратор.

- На проспекте Кирова водителями прилетает, откуда не ждали. На камеру видеорегистратора попал подросток, кидающий в машину камень. Звук «прилета» по корпусу слышен вполне отчетливо, - сообщили в паблике «Регинфо51.Мурманск» (18+).

Напомним: за опасным занятием застали очевидцы подростков в Коле. У моста трое школьников пытались кататься на льдине у берега. К счастью, в воде дети не оказались.

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