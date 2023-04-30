135 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

В Мурманской области снижается число заболевших коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

- С 23 по 29 апреля зарегистрировано 135 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 149 871, - уточнили в оперштабе.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 47 человек.

Напомним: минздрав Мурманской области в День работника скорой медицинской помощи рассказал, как работает региональная станция. Так, точность диагнозов, которые ставят в скорой помощи, составляет 98%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru