135 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

В Мурманской области снижается число заболевших коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.
- С 23 по 29 апреля зарегистрировано 135 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 149 871, - уточнили в оперштабе.
Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 47 человек.
Напомним: минздрав Мурманской области в День работника скорой медицинской помощи рассказал, как работает региональная станция. Так, точность диагнозов, которые ставят в скорой помощи, составляет 98%.
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