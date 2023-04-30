На Жилстрое в Мурманске ночью горел очередной деревянный дом

Огонь полностью уничтожил дом. Фото: скриншот видео/vk.com/i.murmansk

В ночь с 29 на 30 апреля на Жилстрое в Мурманске горела очередная деревяшка – нежилой дом №24 на улице Новосельской. Огонь полностью уничтожил строение, подробности пожара выясняются.

В 2016 году дом оказался в центре скандала, когда стало известно, что его жильцы в 30-градусные морозы остались без отопления. Случившееся стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Напомним: вечером 28 апреля в Апатитах случился серьезный пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Дзержинского, 15. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 22.24, на борьбу с огнем ушел час. Огонь забрал жизнь мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru