Страшный пожар в Апатитах: один человек погиб, пятеро спасены, подросток в больнице

На борьбу с пожаром ушел час. Фото: Николай ХИЖНЯК

Вечером 28 апреля в Апатитах случился серьезный пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Дзержинского, 15. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 22.24, на борьбу с огнем ушел час.

- В квартире на первом этаже полностью выгорела внутренняя обстановка кухни и коридора на площади 30 квадратных метров, сгорели оконные рамы, вещи домашнего обихода. Квартира закопчена по всей площади 48 квадратных метров. Находящаяся выше квартира на втором этаже задымлена, разобран пол на кухне на площади 2 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огонь унес жизнь мужчины, который находился в эпицентре пожара. Пожарные помогли выйти из задымленного дома пятерым жильцам, в том числе ребенку. В квартире, которая находилась этажом выше, чем та, где случилось возгорание, находился подросток, он выбрался самостоятельно, врачи осмотрели его и направили в больницу.

Напомним: в пожаре в Кандалакше погиб человек. Еще двух жильцов спасли из соседней квартиры.

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