Председатель Совета ВООПИиК по Мурманской области объяснил, чем грозит снятие с кадастра памятника в Лиинахамари

Памятник героям-подводникам не могут восстановить с 2020 года. Фото: vk.com/khokholev

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает иск ООО «Прибрежный» к администрации Печенгского округа и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области. Компания хочет добиться, чтобы памятник героям-подводникам, который в 2020 году стащили с постамента, сняли с государственного кадастрового учета, исключив сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Что может значить такой ход?

- Последствия будут самые тяжелые: памятник, снятый с кадастрового учета, никто не будет обязан восстанавливать на прежнем месте. Раньше «Прибрежный» хотел исключить участок с памятником из арендного участка, теперь пошел другим путем. Все это означает, что восстанавливать его на прежнем месте никто не собирался, не собирается и указывает на намеренный снос памятника! - рассказал «КП»-Мурманск» председатель Совета ВООПИиК по Мурманской области Кирилл Бобров.

Общественники настаивают: переносить памятник на другое место нельзя, ведь такие мероприятия опасны для мемориалов. Так, несколько лет назад при переносе старейшего каменного памятника Мурманска - стелы с улицы Буркова - столетнюю пирамидку просто раскололи.

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