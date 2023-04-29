Специалисты минприроды оценят загрязнение Имандры после падения в озеро военного истребителя

Истребитель упал в Имандру. Фото: минприроды Мурманской области

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области совершил жесткую посадку МиГ-31, выполнявший учебный полет. Горящий самолет упал в озеро рядом с городом в безлюдной местности.

Основная часть истребителя ушла под воду и сейчас лежит на дне.

- Специалисты проверит экологическую обстановку на озере Имандра после падения истребителя. Министерством была направлена информация об инциденте в Росприроднадзор, затем будет проведен осмотр места происшествия для определения рисков загрязнения. В случае необходимости будут приняты меры, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: летчики уводили самолет от жилых домов.

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