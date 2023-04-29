Главе Ловозерского района внесли представление за оставленную на улице холодильную камеру для тел умерших

Уже несколько месяцев холодильная камера для тел умерших находится на улице. Фото: "Народный фронт" в Мурманской области

Весной 2023 года жители Краснощелья пожаловались на то, что у местного ФАПа, открытого в сентябре 2021 года, под открытым небом стоит камера для хранения тел умерших. Ее оставили на улице в марте.

Ситуацию взяли на контроль представители Народного фронта, а также прокуратура. Представители надзорного ведомства выяснили, что закупка и содержание техники прошло с многочисленными нарушениями.

- Как выяснилось, поставка холодильной установки состоялась в рамках муниципального контракта Далее камеру планировалось установить на оборудованную фундаментом и точкой присоединения к электрической сети площадку на земельном участке действующего ФАПа, вот только после выяснилось, что для этих целей участок не подходит, потому и пришлось оставить долгожданную покупку на улице, - сообщили в «Народном фронте».

Камеру планировали передать в местную похоронную контору, но в итоге она осталась стоять на улице под снегом.

Прокуратура внесли главе Ловозерского района представление, но на этом проблема с техникой еще не решена, так как необходимая для отдаленного поселка камера все еще не эксплуатируется, а простаивает.

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