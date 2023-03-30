В Краснощелье на улице бросили камеру для хранения тел умерших стоимостью несколько сотен тысяч рублей

Общественники отмечают, что в договоре на строительство фельдшерско-акушерского пункта нет информации про камеру. Фото: vk.com/onf_murmansk

Жители Краснощелья пожаловались на то, что у местного ФАПа, открытого в сентябре 2021 года, под открытым небом стоит камера для хранения тел умерших. Ее оставили на улице в марте.

- Расстояние между Мурманском и Краснощельем превышает 240 километров, попасть туда можно только по воздуху. Местные уверяют: в настоящее время тела умерших для экспертизы перевозят в вертолетах вместе с другими пассажирами, чего как минимум из этических соображений быть не должно, - сообщили в «Народном фронте» Мурманской области.

Общественники отмечают, что в договоре на строительство фельдшерско-акушерского пункта нет информации про камеру, но ее стоимость составляет порядка нескольких сотен тысяч рублей.

Напомним: Мончегорский районный суд рассмотрел коллективный иск 15 сотрудников местной центральной больницы. Все они в феврале и марте 2022 года контактировали на работе с больными COVID-19, и должны были получить единовременную страховую выплату по 68811 рублей на каждого.

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