В Мурманске на «зебре» сбили 85-летнюю женщину

Северянку увезли в больницу. Фото: ГИБДД

Днем 28 апреля в Мурманске пострадала пешеход. Информация о ДТП у дома 63 на улице Полярные Зори поступали в УГИБДД а 14.30.

- Водитель Hyundai, двигаясь со стороны улицы Полярные Зори в сторону улицы Рогозерской в левой полосе движения, допустила наезд на пешехода, 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Северянку увезли в больницу.

Напомним: в Мурманске ищут очевидцев ДТП с тремя пострадавшими детьми. Юных северян сбили на пешеходном переходе.

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