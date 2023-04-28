29 апреля Мурманск присоединиться к Всероссийскому субботнику

22 апреля в Мурманске должен был пройти первый субботник. Но непогода внесла свои коррективы: из-за снега его перенесли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 апреля в Мурманске должен был пройти первый субботник. Но непогода внесла свои коррективы: из-за снега его перенесли. Поэтому 29 апреля столица Кольского Заполярья присоединится к Всероссийскому субботнику.

К нему присоединится и глава администрации Юрий Сердечкин. Он вместе со своей командой будет приводить в порядок улицу Шмидта и аллею Полярной дивизии.

— У себя в соцсетях я проводил опрос по выбору мест для проведения общегородских субботников. Больше всего голосов собрал сквер в районе памятника В.И. Ленину (просп. Ленина, 61-63). На прошлой неделе субботник перенесли из-за непогоды, а сегодня сквер уже не нуждается в уборке, - отметил Юрий Сердечкин.

Северянам, которые хотят присоединиться к уборке, выдадут все необходимое.

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