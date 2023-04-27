В Мурманске состоялась премьера документального фильма «Памятник. Часть вторая» Андрея Сычева, посвященного созданию мемориала воинам Полярной дивизии. Фото: администрация города Мурманска

В Мурманске состоялась премьера документального фильма «Памятник. Часть вторая» Андрея Сычева, посвященного созданию мемориала воинам Полярной дивизии.

- Он является своего рода продолжением первой части, которая была представлена в 2021 году. Напомню, что 26 июня 2021 года Совет депутатов Мурманска принял историческое решение и увековечил память о подвиге заполярных героев, установив дату 5 сентября – Днем начала формирования Полярной дивизии, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: Игорь Морарь обсудил важные для истории города моменты с представителями ветеранского движения.

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