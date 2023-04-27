Глава Мурманска Игорь Морарь представил отчет об итогах работы за 2022 год

27 апреля состоялось 46-е заседание Совета депутатов Мурманска. Фото: Администрация города Мурманска

27 апреля состоялось 46-е заседание Совета депутатов Мурманска, на котором глава города Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин представили отчеты о работе за 2022 год.

- Именно депутаты представляют интересы горожан в каждом округе, они знают проблемы, требующие особого внимания и контроля. Их оценка и комментарии позволяют не только увидеть сильные и слабые стороны нашей работы, но и дают возможность сформировать общий план действий по созданию современной и комфортной городской среды на последующие годы, - отметил по итогам выступления Игорь Морарь.

В частности, глава Мурманска отметил, что доступность дошкольного образования в городе составляет 100%.

Напомним: в 2022 году столица Кольского Заполярья потеряла несколько городов-побратимов. Как уточнил Игорь Морарь, по инициативе Мурманска отношения не разрывали.

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